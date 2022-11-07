Овечкин со смехом рассказал, что знал о Вашингтоне, когда его задрафтовали в 2004 году

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями об игре за «столичных». Кроме того, он со смехом ответил на вопрос, что знал о городе, когда «Кэпс» задрафтовали россиянина в 2004 году.

«Я играю в хоккей с клубом, который меня выбрал. Так что у меня сразу же сложились хорошие отношения с организацией и всей командой. И я нашёл очень хороших друзей в округе Колумбия. Мне это нравится.

Когда меня выбрали, я знал, что это столица Соединённых Штатов. По сути, это всё, что я знал (смеётся)», — приводит слова Овечкина ESPN.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на единоличное 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.