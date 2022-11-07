Александр Овечкин ответил на вопрос, благодаря кому он остаётся в «Вашингтоне» уже 17 лет

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о хороших взаимоотношениях с владельцем клуба Тедом Леонсисом. Капитан «столичных» отметил значимость роли управленца в своём долгом пребывании в команде. Овечкин выступает за «Вашингтон» уже 17 лет — с 2005 года.
«Он сразу же открылся мне и моей семье. Великий человек. И забавный. Он дал мне много советов и очень помог мне в карьере, потому что были взлёты и падения. Он был большой частью моего психологического успеха на льду и вне его», — приводит слова Овечкина ESPN.
Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.
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