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Журналист ESPN рассказал забавную историю о том, как Овечкин случайно узнал о рекорде Хоу

Журналист ESPN рассказал забавную историю о том, как Овечкин случайно узнал о рекорде Хоу
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Журналист ESPN Грег Вышински рассказал забавную историю о том, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин узнал о рекорде Горди Хоу по голам в НХЛ за один клуб. В начале ноября капитан «столичных» поразил ворота «Аризоны Койотс», забросив свою 787-ю шайбу в североамериканской карьере и за «Вашингтон». Благодаря этому Овечкин побил рекорд Хоу, на счету которого было 786 голов за «Детройт Ред Уингз».

«Алекс Овечкин дошёл до такого уровня, что устанавливает рекорды, о которых даже не подозревает.

Своей последней вехи он достиг, когда забросил 787-ю шайбу в карьере, установив рекорд НХЛ по количеству голов, забитых одним игроком за одну франшизу. Горди Хоу удерживал это достижение с 1971 года, когда забросил 786 шайб в 1687 матчах за «Детройт Ред Уингз» за 25 сезонов.

Овечкин не знал об этом рекорде до этого сезона. Он не слышал об этом ни от тренера, ни от товарищей по команде. Ови сказал, что увидел это на инфографике, листая свои социальные сети», — приводит слова Вышински ESPN.

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