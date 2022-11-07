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Вопрос участия Орлова в игре с «Эдмонтоном» решится непосредственно перед матчем

Вопрос участия Орлова в игре с «Эдмонтоном» решится непосредственно перед матчем
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Вопрос участия защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (в ночь на 8 ноября, в 4:00 мск) решится непосредственно перед игрой, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

Также сообщается, что ещё один защитник «столчиных» Джон Карлсон, восстанавливающийся от повреждения, не сыграет с «Эдмонтоном».

Напомним, Орлов получил повреждение по ходу первого периода матча с «Аризоной» (2:3) и после первого перерыва не вернулся на площадку. Всего в этом матче россиянин провёл на льду чуть более семи минут.

31-летний игрок обороны в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Вашингтон» 13 матчей и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

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