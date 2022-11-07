Нападающий «Рейнджерс» Кравцов рассказал, как чувствует себя после травмы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов сказал, что чувствует себя «хорошо» после травмы верхней части тела, сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

«Тяжёлые дни позади, и я пытаюсь наслаждаться жизнью. Трудно пройти через всё это, но сейчас я здесь», — цитирует Кравцова Меркольяно.

Также отмечается, что решение по участию Кравцова в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (в ночь на 9 ноября в 3:00 мск) будет принято ближе к началу встречи.

22-летний российский игрок получил повреждение в матче с «Далласом» (6:3) 29 октября 2022 года. Отметим, что это было уже третье повреждение Кравцова в четырёх сыгранных матчах этого сезона. Первое повреждение Виталий получил в стартовом матче с «Тампа-Бэй» (3:1). Второе — перед встречей с «Айлендерс» (0:3).