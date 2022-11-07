Нападающий «Рейнджерс» Кравцов рассказал, как чувствует себя после травмы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов сказал, что чувствует себя «хорошо» после травмы верхней части тела, сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».
«Тяжёлые дни позади, и я пытаюсь наслаждаться жизнью. Трудно пройти через всё это, но сейчас я здесь», — цитирует Кравцова Меркольяно.
Также отмечается, что решение по участию Кравцова в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (в ночь на 9 ноября в 3:00 мск) будет принято ближе к началу встречи.
22-летний российский игрок получил повреждение в матче с «Далласом» (6:3) 29 октября 2022 года. Отметим, что это было уже третье повреждение Кравцова в четырёх сыгранных матчах этого сезона. Первое повреждение Виталий получил в стартовом матче с «Тампа-Бэй» (3:1). Второе — перед встречей с «Айлендерс» (0:3).
- 7 ноября 2022
-
22:39
-
22:32
-
22:22
-
22:14
-
22:00
-
21:53
-
21:43
-
21:38
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
20:20
-
20:06
-
19:41
-
19:27
-
19:18
-
19:09
-
18:53
-
18:11
-
17:45
-
17:19
-
16:57
-
16:32
-
16:17
-
15:58
-
15:36
-
15:18
-
14:57
-
14:33
-
14:15
-
13:52
-
13:32
-
13:18
-
12:57
-
12:32