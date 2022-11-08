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Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 13 голов

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке снайперов НХЛ всех времён до 13 голов
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37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

По ходу домашней встречи с «Эдмонтоном Ойлерз» на счету Овечкина стало 788 заброшенных шайб в 1288 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 13 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою свосьмую шайбу.Пять из этих голов забиты в большинстве. Также россиянин записал на свой счёт четыре результативные передачи. В прошедшем матче с «Аризоной» Александр также смог отличиться.

Отметим, что на момент написания новости в матче идёт третий период. Хозяева ведут в счёте 4:3.

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