Овечкин по ходу матча с «Эдмонтоном» забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонион Ойлерз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт матча 4:2 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» отличился российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету четыре результативные передачи в 14 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1288 матчах, в которых записал в свой актив 788 голов и сделал 634 результативные передачи. Отметим, что по ходу данной игры другой российский нападающий, Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне.