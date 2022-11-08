Голкипер «Айлендерс» Сорокин сделал 43 сейва в победном матче с «Калгари»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 43 сейва, в том числе пять спасений в овертайме. Единственный бросок хозяев в овертайме принёс победу «островитянам».

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Сорокин провёл за «Айлендерс» 10 матчей, в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 93,3 и коэффициентом надёжности — 2,20.

27-летний российский голкипер был задрафтован «Нью-Йорк Айлендерс» в 2014 году в третьем раунде под 78-м общим номером.