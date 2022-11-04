Толкнул русского из зависти? В Америке крутят видео дурацкого поступка канадского вратаря

Пока Илья Сорокин делает фантастические сейвы, Джордан Биннингтон пропускает четыре за 10 минут и опять выходит из себя.

«Айлендерс» выиграли пятый матч подряд, одолев на выезде «Сент-Луис», а один из ключевых моментов игры произошёл в первом периоде, когда вратарь Илья Сорокин в очередной раз продемонстрировал своё феноменальное мастерство.

На девятой минуте Владимир Тарасенко вывел «музыкантов» вперёд, подкараулив отскок от борта на дальней штанге. Он бросил с острого угла, а Сорокин не успел переместиться. Однако российский вратарь затем не раз спас свою команду, а за пять минут до перерыва сделал сейв, который стал ключевым в игре. Джордан Кайру нашёл передачей Джека Нейборса, который уже видел перед собой пустой угол и переправлял шайбу наверняка. Но в этот раз Сорокин успел.

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«Мы каждый день это видим, этот парень играет просто ошеломительно. Кажется, он делает важные сейвы всякий раз, когда они нам по-настоящему нужны. Просто грандиозный вратарь, нам повезло, что он у нас есть», — сказал после матча нападающий Мэтт Мартин.

«Один из лучших сейвов, просто фантастический», — отметил главный тренер команды Лэйн Ламберт.



«Сент-Луис» в первом периоде был хорош и постоянно давил, но благодаря Сорокину «Айлендерс» ушли на перерыв, уступая всего в одну шайбу, а во втором отрезке перевернули ход встречи. Кайл Палмьери сравнял счёт уже на 14-й секунде, вскоре Брок Нельсон реализовал большинство. Ещё через две минуты Джош Бэйли протолкнул шайбу из-за линии ворот мимо распластавшегося на льду Джордана Биннингтона. На экваторе периода очередной сейв Сорокина привёл к контратаке, в которой забил Андерс Ли. В итоге у Биннингтона, печально известного отсутствием выдержки, снова сдали нервы.

На этот раз он обратил свои эмоции против Сорокина. После периода, когда команды уходили в раздевалку, Биннингтон сблизился с Сорокиным и толкнул россиянина в плечо. Илья молодец, не стал обращать на это внимания. Действительно, счёт на табло, о чём ещё говорить?

ВИДЕО.

«Классический Биннер», — иронично отметили Spittin’ Chiclets.

«Кто-нибудь, покажите уже Биннингтону дорогу в детскую команду суперслюнтяев. Парень не первый год пытается их найти», — пошутил журналист Майк Стивенс.

«Зависть, как обычно. Ничего нового. Я понимаю, если кто-то расстраивается из-за плохого матча, но энергия неудачника – это что-то», — написала автор The Athletic Шайна Голдман.

«Думаю, Биннингтону больше стоит беспокоиться за свой процент отражённых бросков в 87,5%, а не о том, чтобы забираться кому-то в голову», — мрачно заключил журналист Кевин Курц.

Действительно, Биннингтону стоит брать пример с Сорокина, а не пытаться на нём сорваться. Российский вратарь идёт третьим в лиге по коэффициенту надёжности среди вратарей, сыгравших не менее семи матчей (2,04), а также по проценту отражённых бросков (93,5%), в то время как канадец находится далеко за пределами первой десятки.

В третьем периоде «Сент-Луис» смог отыграть одну шайбу, ещё один гол хозяев отменили, а Жан-Габриэль Пажо поставил точку в игре, поразив пустые ворота в концовке. Сорокин отразил 32 броска из 34 и выиграл свой четвёртый матч подряд. Россиянина совершенно заслуженно признали второй звездой встречи.