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«Айлендерс» в овертайме обыграл «Калгари». У Задорова — голевая

«Айлендерс» в овертайме обыграл «Калгари». У Задорова — голевая
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

За «Айлендерс» забитыми шайбами в этой встрече отметились Себастьян Ахо, Андерс Ли, Кайл Палмьери, а также победный гол в овертайме забил Ноа Добсон, реализовав большинство. Российский защитник Александр Романов в этой встрече результативными действиями отметиться не сумел.

В составе «Калгари» шайбы на свой счёт записали Элиас Линдхольм, а также Микаэль Баклунд, отметившийся дублем. Примечательно, что в во втором забитом голе ему ассистировал российский защитник Никита Задоров.

В следующем матче «Айлендерс» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Калгари» на выезде встретится с «Нью-Джерси».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2022, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Баклунд (Юбердо, Мэки) – 11:16 (5x5)   1:1 Ахо (Барзал, Бейли) – 12:26 (5x5)   1:2 Линдхольм (Ханифин, Тоффоли) – 16:21 (5x5)   1:3 Баклунд (Задоров) – 34:10 (5x5)   2:3 Ли (Нельсон, Барзал) – 50:08 (5x5)   3:3 Палмьери – 51:07 (5x5)   4:3 Добсон (Барзал, Пажо) – 64:02 (4x3)
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