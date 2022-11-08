«Айлендерс» в овертайме обыграл «Калгари». У Задорова — голевая

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
За «Айлендерс» забитыми шайбами в этой встрече отметились Себастьян Ахо, Андерс Ли, Кайл Палмьери, а также победный гол в овертайме забил Ноа Добсон, реализовав большинство. Российский защитник Александр Романов в этой встрече результативными действиями отметиться не сумел.
В составе «Калгари» шайбы на свой счёт записали Элиас Линдхольм, а также Микаэль Баклунд, отметившийся дублем. Примечательно, что в во втором забитом голе ему ассистировал российский защитник Никита Задоров.
В следующем матче «Айлендерс» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Калгари» на выезде встретится с «Нью-Джерси».
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