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Панарин установил рекорд «Рейнджерс», с большим отрывом превзойдя достижение Мессье и Ягра

Панарин установил рекорд «Рейнджерс», с большим отрывом превзойдя достижение Мессье и Ягра
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд.

В своей 200-й игре за «Рейнджерс» Панарин отметился двумя результативными передачами. В истории «синерубашечников» за 200 первых матчей никто не набирал больше очков, чем Панарин. В активе россиянина 268 очков. У Марка Мессье на таком отрезке было 255 очков, у Яромира Ягра – 254.

Напомним, в сегодняшней встрече в составе «Айлендерс» забитые шайбы на свой счёт записали Кайл Палмьери, Адам Пелеч, Брок Нельсон и Андерс Ли. Последнему в моменте с забитым голом ассистировал российский защитник Александр Романов.

У «Рейнджерс» забивали Филип Хитил, Крис Крайдер, а также Винсент Трочек.

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