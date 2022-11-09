Панарин обрушил историю «Рейнджерс»! Россиянин снёс рекорды двух суперлегенд НХЛ

По ходу предыдущего матча «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ главный тренер американской команды Жерар Галлан впервые за долгое время откровенно начал терять терпение. Недовольный игрой своих лидеров канадский наставник перед началом третьего периода во встрече с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) перемешал все звенья, особенно проехавшись по американскому форварду Крису Крайдеру.

В минувшем сезоне Крайдер стал лучшим снайпером «синерубашечников» в регулярке, забросив 52 шайбы в 81 матче. Но старт нынешнего сезона у Крайдера не сильно задался, и в матче с «Детройтом» 31-летний форвард был переведён из первого звена в четвёртое, а на вопрос о причинах подобного решения непосредственно после завершения матча Галлан заявил, что Крайдер получил то, что он заслужил.

«Что я таким образом хотел донести до Криса и других лидеров? Они должны вести нашу команду, когда мы не играем хорошо. Это не даёт оправдания молодым парням или какого-то послабления для третьей и четвёртой троек нападения, но всё должно начинаться сверху. Наши лучшие игроки должны быть нашими лучшими игроками.

Дело не только в Крисе. Здесь дело во всей команде. Я хочу, чтобы все стали играть лучше. Не только Крайдер. Он должен быть одним из наших лидеров, обязан нести ответственность, а за ними уже должны тянуться остальные ребята», — уже чуть успокоившись, заметил Галлан на тренировке перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс».

Новость по теме Вратарь «Рейнджерс» вдребезги разломал клюшку после пропущенного гола в овертайме

Шанс реабилитироваться за упущенную победу во встрече с «Детройтом» подопечные Галлана получили в матче с «островитянами», с которыми «Рейнджерс» уже однажды встречались в нынешнем сезоне. И тот матч превратился в настоящий бенефис российского голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина. 27-летний вратарь отразил 41 бросок в исполнении игроков «Рейнджерс» и оформил первый шат-аут в текущей регулярке.

Сегодня же сдерживать нападение «синерубашечников» пришлось другому российскому голкиперу «Айлендерс» Семёну Варламову, так как Сорокин получил выходной после огромной нагрузки, выпавшей на его долю накануне во встрече с «Калгари Флэймз» (4:3 ОТ). В матче с «огоньками» Илья отразил 43 броска из 46, записав на свой счёт шестую победу в сезоне. За игрой с «Рейнджерс» Сорокин наблюдал со скамейки запасных, тогда как Варламов заочно противостоял Игорю Шестёркину.

Примечательно, что Семён начинал этот матч, имея в своём активе просто невероятную серию на домашнем льду «рейнджеров». Семён не пропускал голов в четырёх (!) матчах подряд на льду «Мэдисон Сквер Гарден», но уже в первом периоде чешский форвард Филип Хитил оборвал его великолепную серию на отметке 251 минута 36 секунд. До Варламова рекордом «Айлендерс» по сухой серии в гостевых матчах с одним и тем же соперником владел Билли Смит, в 1977-1978 годах не пропускавший на домашней арене «Чикаго» на протяжении 178 минут 28 секунд.

К моменту гола в ворота Варламова «островитяне» уже вели в счёте после шайбы Кайла Палмьери. Во втором же периоде за дело взялись те самые лидеры «Рейнджерс», которых так яростно призывал проснуться Галлан. С интервалом в 13 минут дважды подряд сработала первая бригада большинства «синерубашечников» — сначала отличился Крайдер, а следом Варламова пробил и Винсент Трочек.

В обоих случаях результативными передачам отмечался российский форвард хозяев Артемий Панарин, проводивший сегодня 200-ю игру за карьеру после подписания контракта с «Рейнджерс». Особенно красивой получилась первая голевая передача россиянина, когда он вывел Крайдера на завершающий бросок в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В истории «синерубашечников» за 200 первых матчей никто не набирал больше очков, чем Панарин. После ассистентского дубля в матче с «Айлендерс» в активе россиянина стало 268 очков. У Марка Мессье на таком отрезке было 255 очков, у Яромира Ягра – 254. Достижения великого канадца и легендарного чеха россиянин перекрыл поистине с огромным отрывом.

Но вряд ли собственный рекорд сильно порадовал россиянина по итогам всего матча. После второго периода при счёте 3:1 казалось, что шансов на спасение у «Айлендерс» не так много. Хозяева доминировали и раз за разом создавали опасные моменты – а уже отличившийся Крайдер ещё однажды попал в штангу, а в одном из эпизодов шайба лишь чудом не пересекла ленточку ворот Варламова.

Однако в третьем периоде всё радикальным образом перевернулось. Уже на 14-й секунде третьей двадцатиминутки защитник Адам Пелек начал камбэк «островитян». Затем Хитил подвёл партнёров ненужным удалением и помог «Айлендерс» сравнять счёт, а за пять минут до финальной сирены российский защитник гостей Александр Романов точной передачей нашёл капитана команды Андерса Ли, который и разобрался с Шестёркиным в ближнем бою.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Справедливости ради необходимо заметить, что перед победным голом арбитры пропустили очевидное нарушение правил на игроке «Рейнджерс», но в начале регулярки тренерский штаб «синерубашечников» должен больше думать не о пропущенных судейских решениях. В конечном счёте состав у «Рейнджерс» подобран таким образом, что на дистанции американская команда просто обязана добирать очки и спокойно выходить в плей-офф.

Но для этого Галлану и его ассистентам необходимо разобраться, что происходит с характером команды. Во втором матче подряд «Рейнджерс» рассыпаются абсолютно на ровном месте, оказавшись не в состоянии удержать комфортное преимущество в счёте, которое было добыто не благодаря каким-то случайным голам, а после действительно очень сильно проведённого отрезка в матче. «Синерубашечники» слишком быстро теряют бдительность на площадке, оставляя удержание счёта на откуп своим вратарям, за что их и наказывают во втором матче кряду.