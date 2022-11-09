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Шайба Филипа Хитила оборвала невероятную рекордную серию Семёна Варламова

Шайба Филипа Хитила оборвала невероятную рекордную серию Семёна Варламова
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На 12-й минуте матча нападающий хозяев Филип Хитил забросил шайбу в ворота российского голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова. Эта шайба оборвала рекордную серию россиянина по «сухим» минутам на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Варламов не пропускал от «рейнджеров» на их домашней арене в течение 251 минут и 36 секунд. Эта серия является рекордной для «Айлендерс» за всю историю клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Билли Смиту, который не пропускал в гостевых матчах против «Чикаго Блэк Хоукс» на протяжении 178 минут и 28 секунд с 1977 по 1978 годы.

В текущем сезоне Варламов принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых одержал три победы при проценте отражённых бросков 91,3 %.

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