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Два ассиста Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Айлендерс»

Два ассиста Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Айлендерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» забитые шайбы на свой счёт записали Кайл Палмьери, Адам Пелеч, Брок Нельсон и Андерс Ли. Последнему в моменте с забитым голом ассистировал российский защитник Александр Романов.

У «Рейнджерс» забивали Филип Хитил, Крис Крайдер, а также Винсент Трочек. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Примечательно, что «Рейнджерс» после второго периода вели со счётом 3:1, однако в итоге пропустили три шайбы и проиграли матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Паризе, Пулок) – 06:04 (5x4)   1:1 Хитил (Миллер, Фокс) – 11:36 (5x5)   2:1 Крайдер (Панарин, Трочек) – 20:22 (5x4)   3:1 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 33:47 (5x4)   3:2 Пелеч (Палмьери, Паризе) – 40:14 (5x5)   3:3 Нельсон (Добсон, Барзал) – 52:46 (5x4)   3:4 Ли (Романов) – 54:30 (5x5)

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Андерссон, Линдхольм) – 11:58 (5x4)   1:1 Грейвз (Хишир, Татар) – 25:14 (5x5)   2:1 Хэмилтон (Зеттерлунд, Братт) – 36:37 (5x3)   2:2 Тоффоли (Андерссон, Ружичка) – 45:13 (5x4)   3:2 Хишир (Хэмилтон, Татар) – 51:50 (5x5)
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