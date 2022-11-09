Два ассиста Панарина не помогли «Рейнджерс» уйти от поражения в матче с «Айлендерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» забитые шайбы на свой счёт записали Кайл Палмьери, Адам Пелеч, Брок Нельсон и Андерс Ли. Последнему в моменте с забитым голом ассистировал российский защитник Александр Романов.

У «Рейнджерс» забивали Филип Хитил, Крис Крайдер, а также Винсент Трочек. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Примечательно, что «Рейнджерс» после второго периода вели со счётом 3:1, однако в итоге пропустили три шайбы и проиграли матч.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:2.