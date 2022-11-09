«Вашингтон» вызвал из АХЛ российского защитника Алексеева перед матчем с «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал с АХЛ российского защитника Александра Алексеева, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
В июне 2022 года Алексеев перенёс операцию на левом плече, из-за чего пропустил старт нового регулярного чемпионата НХЛ, и был отправлен в АХЛ для набора игровой формы. За четыре матча текущего сезона в АХЛ защитник отметился результативной передачей.
Напомним, в прошлом сезоне российский защитник сыграл одну встречу за «Вашингтон», не отметившись результативными действиями. Большую часть времени он провёл в фарм-клубе «Кэпиталз» — «Херши Бирс», в составе которого принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата и набрал 19 (1+18) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф АХЛ Алексеев отыграл три встречи и отдал одну голевую передачу. В КХЛ хоккеист известен по выступлениям за «Салават Юлаев» в сезоне-2020/2021, где он находился в аренде.
Напомним, в лазарете «Вашингтона» находится несколько лидеров команды, в том числе защитники Дмитрий Орлов и Джон Карлсон. Следующий матч столичный клуб проведёт 10 ноября с «Питтсбург Пингвинз».
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