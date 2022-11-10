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Овечкин сравнялся со Шнайдером по количеству матчей в НХЛ

Овечкин сравнялся со Шнайдером по количеству матчей в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1289-м в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Мэтью Шнайдером и теперь они делят 71-е место. Следующей целью Овечкина является Дэррил Сидор, на счету которого 1291 матч.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и сделал пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1289 матчей, в которых он забил 788 голов и сделал 635 результативных передач.

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