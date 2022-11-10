Кросби обогнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.



Канадский нападающий Сидни Кросби, отметившийся в этой игре результативной передачей, сумел присвоить себе единоличное 18-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обогнав российского нападающего Александра Овечкина после очной встречи с конкурентом. На счету Александра стало 1423 (788+635) очка. У Кросби на одно больше. Ближайшая цель — Брайан Троттье (1425) — одно очко от Кросби.



В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и сделал пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1290 матчей, в которых он забил 788 голов и сделал 635 результативных передач.