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У Овечкина 7 силовых приёмов в матче с «Питтсбургом», он вошёл в топ-10 лиги по их числу

У Овечкина 7 силовых приёмов в матче с «Питтсбургом», он вошёл в топ-10 лиги по их числу
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий Александр Овечкин провёл семь силовых приёмов в этом матче. Всего у форварда 48 силовых в текущем сезоне. Он делит девятое место в текущем сезоне по этому показателю с американцем Винсентом Трочеком. Лучший результат у Люка Шенна (57).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и сделал пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1290 матчей, в которых он забил 788 голов и сделал 635 результативных передач.

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