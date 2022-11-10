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Игроки «Миннесоты» устроили массовую стычку после того, как соперник ударил Капризова

Игроки «Миннесоты» устроили массовую стычку после того, как соперник ударил Капризова
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». После второго периода счёт 1:1.

В середине второго периода произошла стычка между всеми игроками, находящимися на льду. Катализатором этой потасовки стала грубая игра хоккеиста «уток» Макса Джонса против российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова. Партнёры Кирилла по команде вступились за суперзвезду, и в результате этого эпизода большинство получила команда «Анахайм». Четыре минуты за грубость получил Мэтт Болди, первым вступившийся за Капризова, ещё две штрафные минуты судьи выписали зачинщику Максу Джонсу.

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Напомним, после удаления Капризова до конца игры во вчерашнем матче с «Лос-Анджелесом» тренер «Миннесоты» отмечал, что команда косвенно виновата в штрафе Кирилла, так как хоккеисты «дикарей» недостаточно защищали его.

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