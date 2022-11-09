«Даути сам напросился». В Америке осудили суровое наказание Капризова

Многие считают, что просто пяти минут было бы достаточно.

Главный тренер «Миннесоты» дымился от злости, когда Кириллу Капризову выписали матч-штраф. Арбитры выгнали российского нападающего до конца матча за то, что он ударил Дрю Даути по лицу, но при этом пропустили несколько чувствительных тычков защитника в спину Капризова, да и вообще были скупы на удаления в пользу «Миннесоты».

«Капризова толкают в спину и бьют. Это жёстко»

«Это жёстко, да? Очевидно, что он один из лучших игроков в НХЛ. Он всё время владеет шайбой и в прошлом году по своему умению зарабатывать на себе удаления входил в топ-5 лиги. Гарантирую вам, сейчас этот показатель намного ниже.

Даже перед его удалением его толкают в спину и бьют. Он раздосадован, так? Мы все раздосадованы, потому что об этом не позаботились. Надеюсь, Кирилла не дисквалифицируют. Насколько мы видели, Капризов ударил Даути крагой. Так мы это видим.

У нас было только одно большинство. Как насчёт пары большинства для нашей команды? Послушайте, ну одно большинство. Вы смеётесь? И это было формальное удаление. Невероятно.

Мы не хотим ныть. Но это просто смешно, что у нас было только одно большинство, и то потому, что нашего парня придержали у скамейки штрафников. Ну, спасибо. В конце нас били. Мы пытаемся забить, пытаемся что-то делать, а свистка нет. Никаких удалений», — сказал Эвасон.

Кирилл Капризов Фото: AP/TASS

Вратарь Марк-Андре Флёри сегодня блистал. Матч стал дуэлью двух вратарей-ветеранов с чемпионскими резюме, из которой победителем вышел Джонатан Куик, но и Флёри сделал немало впечатляющих спасений и пропустил только один гол. После игры он выразил мнение, что Капризов ударил Даути по лицу не специально.

«В игре было много эмоций. Уверен, Кирилл не намеревался вот так попасть ему по лицу. Все хотели выстоять в этом меньшинстве ради него. Он так здорово играет за нашу команду», — сказал Флёри.

Бывший главный арбитр НХЛ Тим Пил считает, что судьи верно разобрались в ситуации: «Не вижу проблем с решением судей, они правильно разобрались, я согласен, что это матч-штраф. Было намерение травмировать. Но не думаю, что оно тянет на дисквалификацию».

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«Даути сам напросился. Он весь матч бил Кирилла»

«Даути бил Капризова перед тем, как нападающий «Уайлд» повернулся и ударил его по лицу клюшкой. Это сразу посчитали удалением, но судьи собрались, чтобы обсудить, сколько давать – просто две минуты или матч-штраф за намерение травмировать. Угадайте, какой вариант они выбрали? Да, Капризова выгнали до конца за намерение травмировать. Этот эпизод в обязательном порядке будет разбирать Департамент по безопасности игроков на предмет дисквалификации и штрафа.

Кажется, это перебор, но что тут можно поделать? Судьи посчитали, что за это надо дать что-то большее, чем обычное удаление. А хуже всего, что Даути решил по-своему отпраздновать уход Капризова.

Без Капризова «Миннесота» в атаке была скучной. Они старались не пропустить и что-то придумать в контратаках, но без их лучшего игрока этого было недостаточно», — отметили в блоге Hockey Wilderness.

Большинство болельщиков тоже считают, что Кирилла наказали слишком строго.

«Я не понимаю, за что его так строго наказали. Я бы дал ему пять минут, но матч-штраф – это сурово».

«Как болельщик «Лос-Анджелеса» я доволен. Но как хоккейный болельщик хочу сказать, что это ужасное решение. Я понимаю, что игрок всё время должен нести ответственность за свою клюшку, но пятиминутного удаления в этом случае было бы достаточно».

«Я понимаю пять минут, но матч-штраф? Это не что-то вроде бейсбольного удара Кузнецова».

«Жду, что на слушании ему отменят матч-штраф и оставят только пять минут».

«Я был на этом матче. Матч-штраф казался самым подходящим наказанием, но, зная, что за игрок Капризов, не думаю, что он хотел нанести Дрю травму».

«Даути сам напросился. Он весь матч бил Кирилла».

«Удаление обоснованно, но очевидно, что он целился в плечо. По лицу попал случайно».