Бурная реакция главного тренера «Миннесоты» на заброшенную шайбу Капризова

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.
Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он первым из россиян добрался до отметки в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне. Главный тренер «дикарей» Дин Эвасон эмоционально отреагировал на первый гол россиянина. Специалист принялся активно обниматься с помощниками.
Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ
В текущем сезоне на счету Капризова 13 проведённых матчей, в которых нападающий набрал 15 очков — забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Напомним, нападающий избежал дисквалификации за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути во вчерашнем матче с «Кингз». Капризов был наказан штрафом в размере $ 5 тыс.
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