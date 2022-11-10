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«Проныра Капризов». В НХЛ отреагировали на гол россиянина в матче с «Анахаймом»

«Проныра Капризов». В НХЛ отреагировали на гол россиянина в матче с «Анахаймом»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он первым из россиян добрался до отметки в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне.

«Проныра Капризов», — восхитились официальные соцсети НХЛ вторым голом Кирилла в матче, в формате «пять на три».

Россиянин получил пас за воротами соперника от Матса Цуккарелло и быстрым движением клюшкой завернул шайбу в ближний угол. Голкипер «уток» Джон Гибсон не успел переместиться и помешать Капризову оформить дубль в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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