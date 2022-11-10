«Он будто рождён для этого!» Хитрющий гол Капризова восхитил Америку

Дела у «Миннесоты» в последних матчах шли хуже некуда. Две игры они не могли забить ни одного гола, а в последней встрече с «Лос-Анджелесом» к тому же лишились своей главной (а на данный момент чуть ли не единственной) силы в атаке Кирилла Капризова, которого выгнали с матч-штрафом. Даже главный тренер Дин Эвасон после поражения 0:1 сокрушался, что команда пыталась как-то исправить ситуацию, но без россиянина сделать это было тяжело.

К счастью, Капризов избежал дисквалификации и получил только штраф в $ 5 тыс. за то, что заехал по лицу Дрю Даути. В матче с «Анахаймом» он стал одним из главных героев встречи, оформив дубль.

И сегодня к Кириллу было повышенное внимание со стороны соперников. Его постоянно цепляли, и во втором периоде даже разгорелась массовая стычка, когда партнёры пошли заступаться за свою звезду. Сам Капризов тоже был готов поучаствовать в заварушке, но судьи благоразумно вытащили его из завязывающейся драки.

«Миннесота» после этого осталась в меньшинстве, но выстояла, однако «Анахайм» вскоре забросил уже в равных составах, новичок Павол Регенда отметился своей первой шайбой в НХЛ. Дела «дикарей» стали выглядеть совсем плохо, команда вот уже больше семи периодов не могла забить ни одного гола! Одна надежда была на Капризова, без которого атака «дикарей» как без рук.

И Кирилл не подвёл! Кажется, матч-штраф и последовавшее за ним денежное взыскание только раззадорили нападающего, и сегодня он был в огне. В концовке периода, при игре в большинстве он подправил шайбу на пятачке после наброса Мэтта Болди, сравняв счёт. На розыгрыш лишнего гостям потребовалось всего лишь 13 секунд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого гола «Миннесоту» прорвало, и в третьем периоде гости принялись забивать всё то, что сэкономили во время двухматчевой голевой засухи.

Мэтт Дамба замкнул на пятачке передачу Коннора Дьюара с разворота. Всё сегодня складывалось в пользу «Миннесоты». И отменённый лакросс-гол Тревора Зеграса, и обилие удалений соперника, из которых получилось извлечь немалые дивиденды. Дин Эвасон должен быть доволен – накануне он отвёл душу, раскритиковав судей за то, что не удаляют соперников «Миннесоты», а уже сегодня рефери были щедры на штрафы. Две первые попытки – в первом и втором периодах – «Уайлд» не реализовали, зато третья стала удачной. В третьем периоде «Дакс» и вовсе получили четыре удаления подряд, «Миннесоте» представился шанс поиграть «пять на три», и в этом формате Капризов положил свою вторую шайбу. Джон Гибсон не успевал следить за тем, как россиянин обыгрывается с Матсом Цуккарелло за воротами и в итоге пропустил в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хитрющий гол Капризова восхитил Америку. Эвасон от радости бросился на своих помощников, отметили красоту и официальные каналы.

«Проныра, проныра Капризов», — написали в соцсетях НХЛ.

«Как будто он был рождён для этого», — порадовались фанаты «Миннесоты».

Джозеф Крамаросса довёл счёт до 4:1, «Миннесота» прервала свою неудачную серию, а Капризов стал первой звездой встречи, а также первым россиянином, забросившим 10 шайб в этом сезоне.