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Капризов вышел на третье место в списке снайперов текущего сезона НХЛ

Капризов вышел на третье место в списке снайперов текущего сезона НХЛ
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.

Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он первым из россиян добрался до отметки в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне. В списке снайперов сезона-2022/2023 НХЛ Капризов поднялся на третье место.

Россиянин делит третью строчку с защитником «Сан-Хосе» Эриком Карлссоном и нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Габриэлем Виларди. На втором месте расположился форвард «Ванкувера» Бо Хорват с 12 голами. Лидером списка является суперзвезда «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 14 заброшенными шайбами.

В текущем сезоне на счету Капризова 13 проведённых матчей, в которых нападающий набрал 15 очков — забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Напомним, нападающий избежал дисквалификации за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути во вчерашнем матче с «Кингз». Капризов был наказан штрафом в размере $ 5 тыс.

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