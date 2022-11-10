Третьяк: без сборной России на чемпионате мира не тот уровень

Президент ФХР Владислав Третьяк высказал мнение, что чемпионат мира и Кубок мира по хоккею без участия сборной России потеряют в зрелищности.
«Мне кажется, все ждут ситуацию, что будет. А когда ситуация изменится, тогда, наверное, будем решать. НХЛ до конца не объявляет состав Кубка (мира. – Прим. «Чемпионата»). Я думаю, международная федерация тоже ждёт, выжидает что-то. Просто не все говорят открыто, но я думаю, что без сборной России всё-таки чемпионаты мира, Кубки – не тот состав, не тот уровень, который должен быть. Россия это, ну Россия – никуда не денешься. Я думаю, что, как ситуация изменится, наверное, и отношение к этим турнирам будет другое. И с международной федерацией, и с НХЛ, наверное, другой разговор будет», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, сборные России пропустят грядущие молодёжный и взрослый чемпионаты мира 2023 года. Участие россиян в Кубке мира по хоккею – 2024 также ещё не подтверждено.
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