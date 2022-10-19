Русских не хотят видеть на Кубке мира ни в каком виде? НХЛ попала в очень тяжёлую ситуацию

Тема по Кубку мира, который запланирован на 2024 год, набирает обороты. Напомним, заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли ответил на вопрос об участии России в потенциальном турнире.
Как сообщает журналист Кори Масисак на своей странице в «Твиттере», специалист сказал, что если нынешний статус-кво [относительно спецоперации России на Украине] останется прежним в феврале 2024 года, то Россия не примет участия в турнире.
Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.
Сборная России
Фото: Gregory Shamus/Getty Images
В качестве альтернативного варианта российские спортсмены могут принять участие в турнире в составе европейской сборной.
«На данный момент ситуация такова, что мы не видим причины менять свои решения. Наша позиция при нынешней мировой ситуации ясна. Если будет Кубок мира и вопрос [участия россиян] станет актуальным, мы определим, как международное сообщество будет реагировать на Россию», — заявлял президент Финской федерации хоккея Харри Нуммела.
Конечно, хочется увидеть сборную России на этом турнире, как это было в 2016 году. Тогда турнир имел настоящую ценность, в нём действительно участвовали все сильнейшие команды планеты и лучшие игроки на Земле. Однако сейчас турнир пытаются превратить в какие-то политические игры.
Например, в Европе с нашими не хотят играть, даже если на форме у россиян не будет флага и герба. И это, безусловно, настоящий позор для тех федераций, которые лоббируют данное решение.
Как вообще, к примеру, чемпионат мира или Кубок мира может проходить без топовой сборной и одного из фаворитов на итоговый успех? Это нарушение всех возможных принципов и спортивных постулатов, да и просто отсутствие конкурентной борьбы.
Самое главное и обидное, что спортсменов во всей этой истории сделали крайними, хотя они ни в чём не виноваты и заслужили право демонстрировать своё мастерство на международных аренах. В той же НХЛ даже речи не идёт о том, чтобы дисквалифицировать российских игроков и запретить им участвовать в матчах регулярного чемпионата. Так почему не сделать так же на Кубке мира?
Нет никаких сомнений, что в Северной Америке допустили бы нашу команду до соревнования и сделали бы на этом большую кассу, однако европейцы сейчас вносят свою негативную лепту. Ну что же, пусть играют друг с другом и радуются победам, цена которым ровно ноль. Никакой ценности они представлять не будут, а турнир превратится в филькину грамоту.
- 19 октября 2022
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