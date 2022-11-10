«Ак Барс» в своём 1000-м матче в КХЛ уступил «Торпедо», пропустив 6 шайб за два периода

В Нижнем Новгороде завершилась встреча в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Торпедо» принимало на своём льду «Ак Барс» в 1000-м для казанцев матче. Победу со счётом 6:4 (4:1, 2:2, 0:1) одержали хозяева.
Первый период «Торпедо» выиграло со счётом 4:1. За нижегородцев отличились Ю Сато, Егор Виноградов, Сергей Гончарук и Николай Коваленко. За «Ак Барс» забросил Станислав Галиев.
Во втором периоде команды дважды огорчили друг друга. У казанцев забрасывали Вячеслав Войнов и Станислав Галиев, сделавший дубль. У «Торпедо» забили Максим Летунов и Данил Веряев.
На седьмой минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Максим Быков с передачи Даниса Зарипова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Торпедо» сыграет в гостях с «Сочи» 12 ноября. «Ак Барс» 13 ноября примет омский «Авангард».
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