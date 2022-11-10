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«Ак Барс» в своём 1000-м матче в КХЛ уступил «Торпедо», пропустив 6 шайб за два периода

«Ак Барс» в своём 1000-м матче в КХЛ уступил «Торпедо», пропустив 6 шайб за два периода
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В Нижнем Новгороде завершилась встреча в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Торпедо» принимало на своём льду «Ак Барс» в 1000-м для казанцев матче. Победу со счётом 6:4 (4:1, 2:2, 0:1) одержали хозяева.

Первый период «Торпедо» выиграло со счётом 4:1. За нижегородцев отличились Ю Сато, Егор Виноградов, Сергей Гончарук и Николай Коваленко. За «Ак Барс» забросил Станислав Галиев.

Во втором периоде команды дважды огорчили друг друга. У казанцев забрасывали Вячеслав Войнов и Станислав Галиев, сделавший дубль. У «Торпедо» забили Максим Летунов и Данил Веряев.

На седьмой минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Максим Быков с передачи Даниса Зарипова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2022, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сато (Фирстов, Летунов) – 02:25 (5x5)   2:0 Виноградов (Воронин, Ларионов) – 03:15 (5x5)   2:1 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 04:13 (5x3)   3:1 Гончарук – 10:20 (4x5)   4:1 Коваленко (Конюшков, Ларионов) – 17:34 (5x4)   4:2 Войнов (А. Радулов) – 20:49 (5x5)   5:2 Летунов (Воронин, Федотов) – 23:46 (5x4)   6:2 Веряев (Дарьин, Белевич) – 31:55 (5x5)   6:3 Галиев (Шипачёв, А. Радулов) – 37:16 (5x3)   6:4 Быков (Зарипов) – 46:44 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Торпедо» сыграет в гостях с «Сочи» 12 ноября. «Ак Барс» 13 ноября примет омский «Авангард».

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