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Голевые Бучневича и Тарасенко позволили «Сент-Луису» одолеть «Сан-Хосе»

Голевые Бучневича и Тарасенко позволили «Сент-Луису» одолеть «Сан-Хосе»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

Уже на 3-й минуте хозяева открыли счёт в матче благодаря точном выстрелу Тори Крюга. На 17-й минуте голом ответил Тимо Майер. Через 10 минут Джордан Кайру с передачи российского нападающего Павла Бучневича вновь вывел хозяев вперёд. На 34-й минуте сделал счёт равным Трмаш Гертл. Через 5 минут Брэндон Саад опять вывел хозяев вперёд, а на 42-й минуте Логан Кутюр забросил последнюю шайбу в матче для гостей. На 49-й минуте забил Калле Росен с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко. Итоговый счёт на табло установил Ноэль Аччари на последней минуте игры.

Российский нападающий Никита Александров очков не набрал. Это был его первый матч за «Сент-Луис». Иван Барбашёв заработал коэффициент полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Крюг (Шенн, Фолк) – 02:30 (5x5)   1:1 Майер (Лабанк, Карлссон) – 16:19 (5x5)   2:1 Кайру (Бучневич, Томас) – 26:59 (5x4)   2:2 Гертл (Лабанк, Ферраро) – 33:05 (5x5)   3:2 Саад (Ливо, Росен) – 38:08 (5x5)   3:3 Кутюр (Карлссон) – 41:26 (5x5)   4:3 Росен (Томас, Тарасенко) – 48:20 (5x5)   5:3 Аччари (Бучневич) – 59:41 (en)
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