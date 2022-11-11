Голевые Бучневича и Тарасенко позволили «Сент-Луису» одолеть «Сан-Хосе»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.



Уже на 3-й минуте хозяева открыли счёт в матче благодаря точном выстрелу Тори Крюга. На 17-й минуте голом ответил Тимо Майер. Через 10 минут Джордан Кайру с передачи российского нападающего Павла Бучневича вновь вывел хозяев вперёд. На 34-й минуте сделал счёт равным Трмаш Гертл. Через 5 минут Брэндон Саад опять вывел хозяев вперёд, а на 42-й минуте Логан Кутюр забросил последнюю шайбу в матче для гостей. На 49-й минуте забил Калле Росен с передачи российского нападающего Владимира Тарасенко. Итоговый счёт на табло установил Ноэль Аччари на последней минуте игры.



Российский нападающий Никита Александров очков не набрал. Это был его первый матч за «Сент-Луис». Иван Барбашёв заработал коэффициент полезности «+1».