Женская сборная России разгромно уступила мужской команде России U16 на турнире в Минске
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Женская сборная России с разгромным счётом уступила мужской российской команде U16 (1:8) в рамках Кубка Президентского спортивного клуба, который проходит в Минске (Беларусь).
Единственную шайбу в составе женской команды на 34-й минуте забросила Ландыш Фаляхова. У сборной России U16 отличились Егор Мурашев (дубль), Егор Привалов, Кирилл Емельянов, Арсений Ильин, Данила Семихин, Роман Ризванов и Богдан Пестрецов.
Сегодня, 11 ноября, сборная России U16 сыграет с командой Казахстана U18, начало — в 12:00 по московскому времени. В 16:30 мск женская сборная России проведёт игру с Беларусью U18. Завтра, 12 ноября, женская сборная России сыграет с Казахстаном U18 (12:00 мск), а Россия U16 — с Беларусью U18 (16:30 мск).
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