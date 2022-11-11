Свечников после победы над «Эдмонтоном» поделился эмоциями от 100-й шайбы в НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2), а также поделился эмоциями от 100-й шайбы в рамках НХЛ.



«Это особенное чувство — играть дома и забить здесь свой 100-й гол. Это было просто потрясающе. До этого у нас было несколько тяжёлых матчей, сегодня же мы смогли показать себя. «Каролина» показала хорошую игру», — приводит слова Свечникова официальный сайт «Харрикейнз».



22-летний россиянин в текущем регулярном сезоне провёл 14 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал шесть голевых передач. Всего за карьеру на данный момент у Свечникова 297 матчей в НХЛ, в которых он набрал 226 (100+126) очков.