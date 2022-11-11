Свечников – русская машина! Опять положил хет-трик, поставив на уши 19 тысяч американцев

От рук Андрея, забившего уже 100 голов в НХЛ, во второй раз в сезоне пострадал «Эдмонтон».

Два последних матча «Каролине» не удались. «Ураганы» уступили дома «Торонто», а затем в гостях «Флориде», причём забили в этих встречах лишь один гол. Возвращение на свою площадку и «Эдмонтон» в соперниках могли исправить ситуацию – «Ойлерз» имеют не лучшую оборону и многовато пропускают, хотя часто могут забить больше усилиями своих суперлидеров.

Однако эта игра в Роли раскачалась не сразу. Почти весь первый период счёт оставался 0:0 и лишь за 20 секунд до сирены на перерыв Андрей Свечников пробил Джека Кэмпбелла. В этом эпизоде отличную работу проделал и Теуво Терявяйнен, оттеснивший от шайбы Коннора Макдэвида, как какого-то юниора.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором отрезке игра раскрылась. Брент Бёрнс сделал 2:0, почти тут же Зак Хайман отырал одну шайбу для «Эдмонтона», но на 31-й минуте Андрей Свечников зашёл в зону «нефтяников» и отличным кистевым упаковал шайбу в ворота. Есть 10-й гол россиянина в сезоне!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На последней секунде (!) периода «Эдмонтон» пропустил в четвёртый раз. В третьей двадцатиминутке гости попытались исполнить подобие камбэка. На 48-й минуте главный снайпер сезона Макдэвид забил очередной гол, вновь показав, почему он является лучшим хоккеистом на планете.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но продолжения не последовало, Мартинук восстановил преимущество «Каролины» в три шайбы, а на 56-й минуте великолепный Свечников оформил хет-трик! Андрей блестяще отработал на пятачке и заслуженно получил овации 19-тысячной толпы и кучу кепок на льду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Второй хет-трик Свечникова в сезоне и снова в матче против «Эдмонтона»! Андрей повторил достижение Макдэвида в нынешнем чемпионате, став вторым игроком за последние пять сезонов НХЛ, который оформил два «трюка со шляпой» в первых 14 играх регулярки. Ещё Свечников стал лишь вторым игроком в истории «Каролины», кто делал 2 хет-трика за сезон против одного и того же соперника. Первым был Сами Капанен 25 лет назад, и он, кстати, тоже огорчал «Эдмонтон». А помимо всего прочего, третья шайба сегодня стала для Свечникова юбилейной – 100-й в НХЛ.



Разумеется, Свечников стал первой звездой матча. Но не единственной русской! На третьем месте расположился голкипер Пётр Кочетков, проводивший первый матч в сезоне за «Харрикейнз» после вызова из фарм-клуба. Наш вратарь отметился 20-ю сейвами, а один из них получился особенно эффектным.

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В итоге 7:2 – уверенная победа «Каролина» и исторический матч для Свечникова. Главный русский снайпер сезона продолжает идти на лучший индивидуальный результат в карьере.