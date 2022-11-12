Евгений Малкин стал четвёртым российским игроком, забросившим 450 шайб за карьеру в НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Российский форвард победителей Евгений Малкин забросил свою 450-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

Заброшенная шайба позволила Малкину стать четвёртым российским хоккеистом, забившим 450 голов в НХЛ. Рекорд у Александр Овечкина (788), на втором месте среди россиян Сергей Фёдоров (483), топ-3 замыкает Александр Могильный (473).

Напомним, «Торонто» потерпел второе поражение кряду. Предыдущая встреча с «Вегасом» была также проиграна. «Питтсбург», в свою очередь, добился второй кряду победы. В прошлом матче НХЛ они уверенно обыграли «Вашингтон» со счётом 4:1.



В нынешнем сезоне на счету Малкина шесть голов и девять передач в 14-ти матчах регулярного чемпионата.