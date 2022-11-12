Спортивный директор «Спартака» высказался о назначении Гришина на роль главного тренера

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев объяснил решение назначить на роль главного тренера московской команды Игоря Гришина.



«Другие кандидатуры на пост главного тренера мы не рассматривали. Когда нам пришлось принимать решение об отставке Бориса Олеговича Миронова, у нас было чёткое понимание, кого мы хотим видеть новым наставником «Спартака». Мы смотрели хоккей, в который играет «Химик». Понятно, что команда выступает в ВХЛ, но вы видите, что сейчас многие команды КХЛ пытаются играть в похожий хоккей — быстрый, агрессивный, с уклоном в атаку, и где есть место молодым хоккеистам.



Такой подход соответствует стратегии развития нашего клуба. В той ситуации, в которой находится весь российский хоккей сейчас, необходимо вкладываться именно в молодых игроков, работать на перспективу, думать о будущем. Мы придерживаемся мнения, что тренер должен хотеть и уметь работать с молодыми кадрами», — приводит слова Беляева ТАСС.



Напомним, контракт со специалистом подписан до конца сезона, в нём предусмотрена опция продления.



Гришин был главным тренером воскресенского «Химика», который является фарм-клубом красно-белых. Наставник вывел команду в лидеры Всероссийской хоккейной лиги, она является самой результативной в ВХЛ.



Напомним, 10 ноября москвичи объявили об отставке Бориса Миронова. Под его руководством «Спартак» в 29 встречах победил лишь 11 раз.

Новость по теме Бывший главный тренер «Химика» Игорь Гришин возглавил ХК «Спартак»