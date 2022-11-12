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Бывший главный тренер «Химика» Игорь Гришин возглавил ХК «Спартак»

Бывший главный тренер «Химика» Игорь Гришин возглавил ХК «Спартак»
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ХК «Спартак» в официальном телеграм-канале объявил о назначении на пост главного тренера Игоря Гришина.

Отмечается, что контракт со специалистом подписан до конца сезона, в нём предусмотрена опция продления.

«ХК «Спартак» Москва приветствует Игоря Владимировича Гришина в качестве главного тренера. Желаем много новых побед, успехов и удачи во главе «Спартака»!» — говорится в сообщении.

Отметим, что Гришин был главным тренером воскресенского «Химика», который является фарм-клубом красно-белых. Наставник вывел команду в лидеры Всероссийской хоккейной лиги, она является самой результативной в ВХЛ.

Напомним, 12 ноября москвичи объявили об отставке Бориса Миронова. Под его руководством «Спартак» в 29 встречах победил лишь 11 раз.

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