Виталий Кравцов пропустит матч с «Нэшвиллом» из-за расстройства желудка

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз», сообщает журналист Винс Меркольяно в своих социальных сетях. По информации источника, Кравцов пропустит встречу из-за расстройства желудка.



Ранее Кравцов уже трижды получал травмы на старте сезона НХЛ. Первое повреждение Виталий получил в стартовом матче с «Тампа-Бэй» (3:1). Второе — перед встречей с «Айлендерс» (0:3). Третью травму Кравцов получил в матче с «Далласом» (6:3). После борьбы с защитником «Далласа» Яни Хаканпяя Кравцов ударился головой о борт и с помощью персонала команды ушёл в раздевалку.



В текущем сезоне уроженец Владивостока принял участие в шести матчах, в которых отдал одну результативную передачу. Показатель полезности составил «+2».