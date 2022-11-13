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«Рейнджерс» без Шестёркина уступил в гостях «Нэшвиллу», у Панарина «-1»

«Рейнджерс» без Шестёркина уступил в гостях «Нэшвиллу», у Панарина «-1»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей забивали Юусо Пярссинен и Марк Янковски. Российский форвард Яков Тренин не попал в заявку на игру.

Автором единственной шайбы в составе рейнджеров стал Филип Хитил. Нападающий Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности «-1». Ещё один российский хоккеист, вратарь гостей Игорь Шестёркин провёл всю встречу на скамье запасных.

В предыдущем матче команд, который состоялся ещё в минувшем сезоне НХЛ, минимальную победу одержал «Нэшвилл Предаторз» (1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пярссинен (Форсберг, Гранлунд) – 04:58 (5x5)   2:0 Янковски (Йози) – 28:37 (5x5)   2:1 Хитил (Фокс, Какко) – 31:56 (5x5)
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