«Рейнджерс» без Шестёркина уступил в гостях «Нэшвиллу», у Панарина «-1»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе победителей забивали Юусо Пярссинен и Марк Янковски. Российский форвард Яков Тренин не попал в заявку на игру.
Автором единственной шайбы в составе рейнджеров стал Филип Хитил. Нападающий Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности «-1». Ещё один российский хоккеист, вратарь гостей Игорь Шестёркин провёл всю встречу на скамье запасных.
В предыдущем матче команд, который состоялся ещё в минувшем сезоне НХЛ, минимальную победу одержал «Нэшвилл Предаторз» (1:0).
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