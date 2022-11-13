Защитник «Торонто» Бенн в дебютной игре за клуб повторил достижение 100-летней давности

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Победную шайбу в составе «кленовых листьев» на 31-й минуте забросил 35-летний защитник Джорди Бенн, для которого этот матч стал дебютным за команду. Он стал вторым защитником в истории «Торонто», который смог забить победный гол в дебютной встрече. Ранее это удалось защитнику Джо Матте 17 января 1920 года, когда клуб ещё назывался «Торонто Сэнт-Патрикс».



Отметим, что Бенн ранее выступал в НХЛ за «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс» и «Миннесоту Уайлд». На его счету 596 матчей в регулярных сезонах, в которых он забил 26 голов и отдал 110 результативных передач.