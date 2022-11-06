«Я сражаюсь за Родиона Амирова». «Торонто» показал ролик в поддержку российского хоккеиста

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» выпустил видеоролик в поддержку российского хоккеиста Родиона Амирова, который боролся с онкологическим заболеванием. Родион был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером.

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Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Родион прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В начале октября Амиров прибыл в Торонто для участия в тренировках с командой. По договорённости текущий сезон форвард проведёт в России. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».

Вчера, 5 ноября, поступила информация, что Амиров вернулся в Россию в состав уфимского «Салавата Юлаева».

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