Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Аризону»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Первый гол хозяева забили только на 36-й минуте – отличился Баркли Гудроу. Уже через минуту Адам Фокс с передачи российского нападающего Артемия Панарина удвоил преимущество. На 45-й минуте за хозяев ещё забил и Крис Крайдер. На 49-й минуте одну шайбу отыграть сумел Клейтон Келлер. Но решающий гол всё равно за хозяевами. На 52-й минуте забил Райан Карпентер.
Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин совершил 31 сейв в этом матче.
«Аризона» потерпела второе подряд для себя поражение в НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2022, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Гудроу – 35:05 (5x5) 2:0 Фокс (Хитил, Панарин) – 36:23 (5x5) 3:0 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 44:39 (5x4) 3:1 Келлер (Ритчи, Бойд) – 48:33 (5x4) 4:1 Карпентер (Шнайдер, Веси) – 51:43 (5x5)
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