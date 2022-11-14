Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Аризону»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Первый гол хозяева забили только на 36-й минуте – отличился Баркли Гудроу. Уже через минуту Адам Фокс с передачи российского нападающего Артемия Панарина удвоил преимущество. На 45-й минуте за хозяев ещё забил и Крис Крайдер. На 49-й минуте одну шайбу отыграть сумел Клейтон Келлер. Но решающий гол всё равно за хозяевами. На 52-й минуте забил Райан Карпентер.

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин совершил 31 сейв в этом матче.

«Аризона» потерпела второе подряд для себя поражение в НХЛ.