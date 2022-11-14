Вайсфельд о претензиях Волкова к «Авангарду»: на берегу надо было обо всём договариваться

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал отставку Алексея Волкова с поста генерального менеджера «Авангарда».

«Я не думаю, что это уникальная ситуация. Люди увольняются с разных должностей. Может, у него лежит предложение в другой клуб. Мы же не знаем ситуацию на самом деле. Может, действительно его творческий аспект не устраивал. Что тут удивительного — человек принял такое решение.



Волков второй после Рябыкина в «Авангарде», кто жалуется на руководство клуба? Вот это как раз мне и не нравится, что они жалуются. На берегу надо было обо всём договариваться. Вы же подписывали контракт, значит, вы знали условия работы — чего теперь-то жаловаться, тогда не надо было контракт подписывать. Тут есть две стороны — работодатель и сотрудник. Сотрудник подписал контракт, значит, его всё устроило.



Может ли команда на данном отрезке чемпионата обойтись без генерального менеджера? Да команда вообще может обойтись без генерального менеджера — «Автомобилист» же обходится. Другое дело — качество работы. Раньше вообще один тренер был, у него была сетка с шайбами и рубанок лежал. Можно и так работать. Просто в современных условиях это неэффективно», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, сегодня Волков принял решение покинуть омский клуб. Специалист пришёл в «Авангард» в 2021 году.