Гол Свечникова и шатаут Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 3:0.
На 10-й минуте матча Джордан Мартинук открыл счёт в игре. Ему с пасами помогли Брент Бёрнс и Джордан Стаал. На 17-й минуте преимущество увеличил Джордан Стаал после передач всё тех же Бёрнса и Мартинука. А установил итоговый счёт на табло российский нападающий Андрей Свечников. Он отличился на 35-й минуте матча после паса Йеспера Фаста.
Российский голкипер Пётр Кочетков совершил 27 сейвов.
Всего на льду Свечников провёл 16 минут и 56 секунд. Он заработал коэффициент полезности «+1». В текущем сезоне у него 16 матчей, 12 грорв и 6 голевых передач.
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