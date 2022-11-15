Гол Свечникова и шатаут Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 3:0.



На 10-й минуте матча Джордан Мартинук открыл счёт в игре. Ему с пасами помогли Брент Бёрнс и Джордан Стаал. На 17-й минуте преимущество увеличил Джордан Стаал после передач всё тех же Бёрнса и Мартинука. А установил итоговый счёт на табло российский нападающий Андрей Свечников. Он отличился на 35-й минуте матча после паса Йеспера Фаста.



Российский голкипер Пётр Кочетков совершил 27 сейвов.

Всего на льду Свечников провёл 16 минут и 56 секунд. Он заработал коэффициент полезности «+1». В текущем сезоне у него 16 матчей, 12 грорв и 6 голевых передач.