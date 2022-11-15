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Гол Свечникова и шатаут Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Чикаго»

Гол Свечникова и шатаут Кочеткова помогли «Каролине» одолеть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 3:0.

На 10-й минуте матча Джордан Мартинук открыл счёт в игре. Ему с пасами помогли Брент Бёрнс и Джордан Стаал. На 17-й минуте преимущество увеличил Джордан Стаал после передач всё тех же Бёрнса и Мартинука. А установил итоговый счёт на табло российский нападающий Андрей Свечников. Он отличился на 35-й минуте матча после паса Йеспера Фаста.

Российский голкипер Пётр Кочетков совершил 27 сейвов.

Всего на льду Свечников провёл 16 минут и 56 секунд. Он заработал коэффициент полезности «+1». В текущем сезоне у него 16 матчей, 12 грорв и 6 голевых передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2022, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 09:45 (5x5)   0:2 Стаал (Бёрнс, Мартинук) – 16:49 (5x5)   0:3 Свечников (Фаст) – 34:07 (5x5)
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