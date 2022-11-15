«Калгари» вместе с Задоровым переиграл «Лос-Анджелес» в результативном матче
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержала команда хозяев со счётом 6:5.
За хозяев в этом матче забивали Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Тайлер Тоффоли, Элиас Линдхольм и Адам Ружичка. У гостей отличился дважды Артур Калиев и по одной шайбе забросили Кевин Фиала, Адриан Кемпе и Анже Копитар.
На льду в этом матче был всего один российский хоккеист. Защитник Никита Задоров заработал коэффициент полезности «+1». На льду всего он провёл 20 минут и 46 секунд игрового времени.
В этом сезоне у Задорова 15 матчей, три гола и только одна голевая передача.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2022, вторник. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Юбердо (Андерссон, Ханифин) – 03:49 (5x5) 1:1 Калиев (Арвидссон, Мур) – 04:53 (5x4) 1:2 Калиев (Лизотт, Рой) – 06:11 (5x5) 2:2 Манджапане (Лучич, Кадри) – 10:55 (5x5) 3:2 Ритчи (Коулман) – 11:37 (5x5) 4:2 Тоффоли (Линдхольм, Ружичка) – 16:25 (5x5) 5:2 Линдхольм (Тоффоли, Кадри) – 21:51 (5x4) 5:3 Фиала (Эдлер, Купари) – 34:26 6:3 Ружичка (Линдхольм, Тоффоли) – 36:36 (5x5) 6:4 Копитар (Даути, Уокер) – 48:57 (5x5) 6:5 Кемпе (Даути, Фиала) – 58:41 (5x5)
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