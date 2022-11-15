«Калгари» вместе с Задоровым переиграл «Лос-Анджелес» в результативном матче

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержала команда хозяев со счётом 6:5.



За хозяев в этом матче забивали Джонатан Юбердо, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи, Тайлер Тоффоли, Элиас Линдхольм и Адам Ружичка. У гостей отличился дважды Артур Калиев и по одной шайбе забросили Кевин Фиала, Адриан Кемпе и Анже Копитар.



На льду в этом матче был всего один российский хоккеист. Защитник Никита Задоров заработал коэффициент полезности «+1». На льду всего он провёл 20 минут и 46 секунд игрового времени.

В этом сезоне у Задорова 15 матчей, три гола и только одна голевая передача.