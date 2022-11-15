«Думаю, он надолго станет звездой НХЛ». Свечников — об игре голкипера «Каролины» Кочеткова

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников похвалил российского вратаря «ураганов» Петра Кочеткова за шатаут в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0) и выразил мнение, что голкипера ждёт светлое будущее в НХЛ.
«Он очень сфокусирован в день своей игры. Он ловит каждый момент игры и наслаждается им. У него отличные навыки, и я думаю, что он надолго станет звездой в этой лиге, особенно для нашей команды», — цитирует Свечникова официальный сайт «Каролины».
В прошедшей игре с «Чикаго» Кочетков оформил свой первый «сухой» матч в карьере и стал первым вратарём «Каролины», кому удалось это сделать за первые пять матчей в составе клуба. Кочетков выиграл все пять матчей регулярного чемпионата НХЛ и стал двенадцатым вратарём в истории лиги кому удавалось победить в пяти стартовых матчах в карьере. В прошлом сезоне НХЛ россиянин принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, а также провёл четыре матча в плей-офф с «Бостон Брюинз».
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