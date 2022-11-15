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Кочетков оформил первый шат-аут в НХЛ в Чикаго, где выигрывал Кубок Колдера с командой АХЛ

Кочетков оформил первый шат-аут в НХЛ в Чикаго, где выигрывал Кубок Колдера с командой АХЛ
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам и оформил свой первый «сухой» матч в карьере НХЛ. Вратарь был признан первой звездой матча.

Примечательно, что прошлым летом российский вратарь выигрывал Кубок Колдера вместе с командой АХЛ «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Каролины Харрикейнз»), в финале обыграв «Спрингфилд Тандербёрдс» (фарм «Сент-Луис Блюз») со счётом 4-1.

В прошлом сезоне НХЛ россиянин принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, а также провёл четыре матча в плей-офф с «Бостон Брюинз».

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