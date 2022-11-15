Кочетков оформил первый шат-аут в НХЛ в Чикаго, где выигрывал Кубок Колдера с командой АХЛ
Поделиться
В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 3:0.
Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам и оформил свой первый «сухой» матч в карьере НХЛ. Вратарь был признан первой звездой матча.
Примечательно, что прошлым летом российский вратарь выигрывал Кубок Колдера вместе с командой АХЛ «Чикаго Вулвз» (фарм-клуб «Каролины Харрикейнз»), в финале обыграв «Спрингфилд Тандербёрдс» (фарм «Сент-Луис Блюз») со счётом 4-1.
В прошлом сезоне НХЛ россиянин принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, а также провёл четыре матча в плей-офф с «Бостон Брюинз».
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
10:25
-
09:47
-
09:36
-
09:30
-
09:07
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:37
-
08:16
-
08:15
-
07:50
-
07:48
-
07:13
-
07:03
-
06:44
-
04:08
- 14 ноября 2022
-
23:50
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:36
-
22:28
-
22:17
-
22:14
-
22:00
-
21:57
-
21:43
Партнерский контент