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Молодёжная сборная России обыграла юниорскую на Кубке Будущего

Молодёжная сборная России обыграла юниорскую на Кубке Будущего
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В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках Кубка Будущего, в котором встречались молодёжная и юниорская сборные России. Победу с минимальным счётом одержала молодёжная сборная — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Во втором периоде на пятой минуте единственную шайбу в матче забросил Станислав Яровой с передач Ильи Квочко и Матвея Мичкова.

Лига Ставок Кубок Будущего. Кубок Будущего
15 ноября 2022, вторник. 19:00 МСК
Россия U20
Окончен
1 : 0
Россия U18
1:0 Яровой (Квочко, Мичков) – 24:35 (5x5)

Для Мичкова эта передача стала вторым результативным очком на турнире. В матче с молодёжной сборной Казахстана (6:1) 17-летний форвард забросил шайбу.

Молодёжная сборная России после двух матчей возглавляет турнирную таблицу Кубка Будущего. Юниорская сборная находится на втором месте.

В заключительном матче Россия U20 сыграет с молодёжной сборной Беларуси, а Россия U18 — с молодёжной сборной Казахстана. Матчи пройдут 16 ноября.

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