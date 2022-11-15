Молодёжная сборная России обыграла юниорскую на Кубке Будущего

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках Кубка Будущего, в котором встречались молодёжная и юниорская сборные России. Победу с минимальным счётом одержала молодёжная сборная — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Во втором периоде на пятой минуте единственную шайбу в матче забросил Станислав Яровой с передач Ильи Квочко и Матвея Мичкова.

Для Мичкова эта передача стала вторым результативным очком на турнире. В матче с молодёжной сборной Казахстана (6:1) 17-летний форвард забросил шайбу.

Молодёжная сборная России после двух матчей возглавляет турнирную таблицу Кубка Будущего. Юниорская сборная находится на втором месте.

В заключительном матче Россия U20 сыграет с молодёжной сборной Беларуси, а Россия U18 — с молодёжной сборной Казахстана. Матчи пройдут 16 ноября.