Голевой пас Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» одолеть «Нэшвилл»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Сначала на 12-й минуте за хозяев открыл счёт в матче Нино Нидеррайтер с передач Райана Джохансена и Мэтта Дюшейнк. Ещё через минуту удаоил преимущество хозяев уже сам Дюшейн. Передачу вновь отдал Джозансен, а также Роман Йози. На 41-й минуте одним голом ответил Фредерик Годро. Ему отдал пас российский нападающий Кирилл Капризов, а также Матс Цуккарелло.
В матче приняли участие ещё один россиянин. Яков Тренин сыграл 13 минут и 35 секунд за команду победителей. Результативными действиями он не отметился.
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