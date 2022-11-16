Голевой пас Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» одолеть «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Сначала на 12-й минуте за хозяев открыл счёт в матче Нино Нидеррайтер с передач Райана Джохансена и Мэтта Дюшейнк. Ещё через минуту удаоил преимущество хозяев уже сам Дюшейн. Передачу вновь отдал Джозансен, а также Роман Йози. На 41-й минуте одним голом ответил Фредерик Годро. Ему отдал пас российский нападающий Кирилл Капризов, а также Матс Цуккарелло.



В матче приняли участие ещё один россиянин. Яков Тренин сыграл 13 минут и 35 секунд за команду победителей. Результативными действиями он не отметился.