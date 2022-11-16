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Голевой пас Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» одолеть «Нэшвилл»

Голевой пас Кирилла Капризова не помог «Миннесоте» одолеть «Нэшвилл»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Сначала на 12-й минуте за хозяев открыл счёт в матче Нино Нидеррайтер с передач Райана Джохансена и Мэтта Дюшейнк. Ещё через минуту удаоил преимущество хозяев уже сам Дюшейн. Передачу вновь отдал Джозансен, а также Роман Йози. На 41-й минуте одним голом ответил Фредерик Годро. Ему отдал пас российский нападающий Кирилл Капризов, а также Матс Цуккарелло.

В матче приняли участие ещё один россиянин. Яков Тренин сыграл 13 минут и 35 секунд за команду победителей. Результативными действиями он не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Нидеррайтер (Джохансен, Дюшейн) – 11:20 (5x5)   2:0 Дюшейн (Джохансен, Йози) – 12:04 (5x4)   2:1 Годро (Капризов, Цуккарелло) – 40:32 (5x5)
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