Тренер «Ак Барса» Бабенко: мы совершенно не удовлетворены своим турнирным положением

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, как будет действовать команда в предстоящем матче с питерским СКА. Матч начнётся сегодня, 17 ноября, в 19:30 мск.
«Полная концентрация, начиная с первых минут. Постоянно говорим об этом, нам надо улучшать свою игру в первом периоде. Нельзя отдавать сопернику инициативу. Домашний лёд, полные трибуны, поэтому нужно стараться играть первым номером в атаке, а если соперник завладеет шайбой, то строить плотную оборону.
Есть ли нервозность перед игрой? Здесь не нервозность – мы совершенно не удовлетворены своим турнирным положением. Будем стараться сыграть как можно правильнее, на результат. Изменения в составе? Галиев не сыграет, Лукоянов в составе», — цитирует тренера пресс-служба «Ак Барса».
«Ак Барс» проиграл три матча подряд и после 29 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ казанский клуб занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
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