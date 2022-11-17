Тренер «Ак Барса» Бабенко: мы совершенно не удовлетворены своим турнирным положением

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал, как будет действовать команда в предстоящем матче с питерским СКА. Матч начнётся сегодня, 17 ноября, в 19:30 мск.

«Полная концентрация, начиная с первых минут. Постоянно говорим об этом, нам надо улучшать свою игру в первом периоде. Нельзя отдавать сопернику инициативу. Домашний лёд, полные трибуны, поэтому нужно стараться играть первым номером в атаке, а если соперник завладеет шайбой, то строить плотную оборону.

Есть ли нервозность перед игрой? Здесь не нервозность – мы совершенно не удовлетворены своим турнирным положением. Будем стараться сыграть как можно правильнее, на результат. Изменения в составе? Галиев не сыграет, Лукоянов в составе», — цитирует тренера пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл три матча подряд и после 29 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ казанский клуб занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.