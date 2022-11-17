Карандин: проблема Знарка в Казани в отсутствии Витолиньша, но для латыша важнее политика

Судья международной категории Юрий Карандин высказал мнение, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку не хватает бывшего многолетнего партнёра Харийса Витолиньша. Латыш работал со Знарком в нескольких клубах КХЛ и сборных Латвии и России.

«Знаете, мне жаль Олега Знарка. Главный тренер «Ак Барса» — мягко говоря, не последняя фигура тренерского цеха, но он попал в ситуацию, из которой выхода пока не видно. И дальневосточные клубы, и «Сибирь» играют с огоньком, Казань — отрабатывает трудовую повинность. Испытательный срок в три матча для такого специалиста — это, в общем-то, унижение.

В чём главная проблема Знарка? Назвал бы её так — Харийс Витолиньш. Олег за полтора десятилетия привык к тому, что его латышский друг — рядом с ним. Знарок брал его во все свои команды, обеспечивал фронт работы и самые лучшие условия. И в ХК МВД, и особенно в «Динамо» со СКА у этого тренерского дуэта были все возможности — и кадровые, и финансовые, и любые другие. Но наступили сложные времена — и все мы, а не только Знарок, узнали цену дружбы. Слышал, что Олег звал Витолиньша в Казань, но для того, видимо, большее значение имела политика. Очень жаль, что она так вмешивается в спорт и так меняет людей, которых много лет кормил наш хоккей.

Знарок на лавке обычно один, ему некомфортно. Иногда кажется, что новые ассистенты его раздражают. У нас в хоккее не все однозначно относятся к дуэту Быков — Захаркин, но, как мне кажется, он прошёл проверку временем и дружбой. Вячеслав Быков не стал работать без своего ассистента, роль которого, несмотря на критику специалистов, я ни в коем случае не недооценивал бы. Да, у Захаркина непростой характер, но он играл большую роль в тандеме, и Быков это понимал. Думаю, что с дуэтом Знарок — Витолиньш та же история. Как и Захаркин, Витолиньш не справляется с ролью главного, но в роли первого ассистента оба идеальны. Есть ли шанс, что Витолиньш приедет в Россию? Посмотрите, как хорошо в этом сезоне работает главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Значит, всё решает не политика, а человеческий фактор», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

По некоторой информации, руководство казанского клуба дало Олегу Знарку на исправление текущей ситуации три матча, по итогам которых может быть принято решение об отставке специалиста. «Ак Барс» проиграл три матча подряд и сегодня, 17 ноября, примет на домашнем льду лидера чемпионата питерский СКА. Казанский клуб одержал 12 побед и потерпел 17 поражений в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ при отрицательной разнице шайб 69-76.