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Ак Барс — СКА. Прямая трансляция
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Карандин: проблема Знарка в Казани в отсутствии Витолиньша, но для латыша важнее политика

Карандин: проблема Знарка в Казани в отсутствии Витолиньша, но для латыша важнее политика
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Судья международной категории Юрий Карандин высказал мнение, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку не хватает бывшего многолетнего партнёра Харийса Витолиньша. Латыш работал со Знарком в нескольких клубах КХЛ и сборных Латвии и России.

«Знаете, мне жаль Олега Знарка. Главный тренер «Ак Барса» — мягко говоря, не последняя фигура тренерского цеха, но он попал в ситуацию, из которой выхода пока не видно. И дальневосточные клубы, и «Сибирь» играют с огоньком, Казань — отрабатывает трудовую повинность. Испытательный срок в три матча для такого специалиста — это, в общем-то, унижение.

В чём главная проблема Знарка? Назвал бы её так — Харийс Витолиньш. Олег за полтора десятилетия привык к тому, что его латышский друг — рядом с ним. Знарок брал его во все свои команды, обеспечивал фронт работы и самые лучшие условия. И в ХК МВД, и особенно в «Динамо» со СКА у этого тренерского дуэта были все возможности — и кадровые, и финансовые, и любые другие. Но наступили сложные времена — и все мы, а не только Знарок, узнали цену дружбы. Слышал, что Олег звал Витолиньша в Казань, но для того, видимо, большее значение имела политика. Очень жаль, что она так вмешивается в спорт и так меняет людей, которых много лет кормил наш хоккей.

Знарок на лавке обычно один, ему некомфортно. Иногда кажется, что новые ассистенты его раздражают. У нас в хоккее не все однозначно относятся к дуэту Быков — Захаркин, но, как мне кажется, он прошёл проверку временем и дружбой. Вячеслав Быков не стал работать без своего ассистента, роль которого, несмотря на критику специалистов, я ни в коем случае не недооценивал бы. Да, у Захаркина непростой характер, но он играл большую роль в тандеме, и Быков это понимал. Думаю, что с дуэтом Знарок — Витолиньш та же история. Как и Захаркин, Витолиньш не справляется с ролью главного, но в роли первого ассистента оба идеальны. Есть ли шанс, что Витолиньш приедет в Россию? Посмотрите, как хорошо в этом сезоне работает главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. Значит, всё решает не политика, а человеческий фактор», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

По некоторой информации, руководство казанского клуба дало Олегу Знарку на исправление текущей ситуации три матча, по итогам которых может быть принято решение об отставке специалиста. «Ак Барс» проиграл три матча подряд и сегодня, 17 ноября, примет на домашнем льду лидера чемпионата питерский СКА. Казанский клуб одержал 12 побед и потерпел 17 поражений в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ при отрицательной разнице шайб 69-76.

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