М. Ткачук: одной из первых моих покупок во Флориде была машина для гольфа

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал о жизни в солнечной Флориде после перехода из холодного канадского Калгари. Хоккеист на протяжении шести сезонов защищал цвета «Флэймз», но в это межсезонье был обменян во флоридский клуб.

«Я ещё не надевал обувь на тренировки, ведь я постоянно хожу здесь в сланцах. Одной из первых покупок, которую я сделал, когда приехал сюда, была машина для гольфа, потому что всё так близко вокруг меня. Я использую автомобиль, только чтобы проехаться 20 минут до ледового дворца. Продуктовый магазин, рестораны, пляж — всё это находится на расстоянии гольф-кара», — цитирует Ткачука Sportsnet.

На счету 24-летнего американца в текущем сезоне 15 (5+10) очков за 14 проведённых матчей. Такого же результата за флоридский клуб добивался российский нападающий Павел Буре.