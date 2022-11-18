Кучеров: думал, что я усердно трудился, но Василевский? Он на совершенно другом уровне
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о своём одноклубнике, голкипере Андрее Василевском.
«Я думал, что я усердно трудился, но тот парень? Он на совершенно другом уровне», — приводит слова Кучерова The Athletic.
Напомним, Василевский был задрафтован «Тампой» в 2012 году в первом раунде под общим 19-м номером. С 2014 года российский голкипер неизменно выступает за «Лайтнинг». За это время Василевский принял участие в 377 встречах в Национальной хоккейной лиге, в которых одержал 235 побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,52.
За восемь лет в «Тампе» вратарь дважды завоевал Кубок Стэнли (2020, 2021), в 2019-м выиграл «Везина Трофи», а в 2021-м — «Конн Смайт Трофи».
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